POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

1. Jugendliche schlagen auf 51-jährigen ein, Wiesbaden, Biebrich, Wingertstraße, Mittwoch, 28.08.2019, 19:10 Uhr

(fs)Ein 51-jähriger Mann wurde gestern Abend in der Wingertstraße von zwei Jugendlichen attackiert. Der Vorfall ereignete sich gegen 19:10 Uhr als der Mann auf eine lautstarke Gruppe Jugendlicher aufmerksam wurde, welche die Mülltonnen im dortigen Bereich beschädigten. Daraufhin begab sich der 51-Jährige zu der Gruppe und sprach diese an. In Folge dessen wurde er von zwei Jugendlichen im Alter von 15 Jahren in Form von Schlägen und Tritten attackiert. Die Jugendlichen flüchteten daraufhin vom Tatort. Sie konnten aber im Zuge der Anzeigenaufnahme ermittelt und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden. Gegen die beiden Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Technischer Defekt verhindert Schlimmeres, Wiesbaden, Biebrich, Drususstraße, Mittwoch, 28.08.2019, 13:30 Uhr

(fs)Ein technischer Defekt verhinderte gestern Mittag glücklicherweise eine Geldüberweisung, bei der Trickbetrüger versucht hatten eine 80-jährige Frau um rund 10.000 Euro zu betrügen. Ersten Erkenntnissen nach gaben sich die Trickbetrüger via Telefon als falsche Polizeibeamte aus und bewegten die Dame damit zur Überweisung des Geldbetrages. Zwischenzeitlich hatte diese aber, mutmaßlich aufgrund der durch die falschen Polizisten gestifteten Verwirrung, bereits die echte Polizei darüber informiert einen betrügerischen Anruf erhalten zu haben. Als die umgehend alarmierte Streife an der Wohnanschrift der Dame eintraf, war diese gerade, trotz eindringlicher Warnung, dabei eine Überweisung auszuführen. Glücklicherweise verhinderte dies ein technischer Defekt, sodass der Dame kein Schaden entstand und sie durch die echten Polizeibeamten über die Masche der Trickbetrüger umfassend aufgeklärt werden konnte. Da dieses Thema derzeit wieder sehr aktuell ist und die Straftaten in diesem Bereich deutschlandweit zunehmen, möchten wir über "falsche Polizisten" und deren Trickbetrug informieren und abschließend auch ein paar Tipps geben:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf- Nummer 110 an. Das tun nur Betrüger. - Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte. - Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

3. Auseinandersetzung mit Fahrausweisprüfer, Wiesbaden, Biebrich, Gottfried-Kinkel-Straße, Mittwoch, 28.08.2019, 16:40 Uhr

(fs)Gestern Nachmittag kam es im Rahmen einer Fahrscheinkontrolle in der Gottfired-Kinkel-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 28 und 45 Jahren. Ersten Ermittlungen zufolge griff dabei ein 28-jähriger Mann einen 45-jährigen Fahrausweisprüfer an, weil seine Schwester beim Fahren ohne gültigen Fahrausweis erwischt wurde. Durch herbeigerufene Polizeibeamte wurde der Sachverhalt aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

4. Fahrzeug in Brand gesetzt, Mainz-Kastel, Am Helgenpfad, Mittwoch, 28.08.2019, 22:19 Uhr

(fs)Am gestrigen Abend haben unbekannte Täter gegen 22:19 Uhr einen dunklen Mercedes, welcher in der Straße "Am Helgenpfad" in Kastel geparkt war, mutmaßlich in Brand gesetzt. Der dadurch entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Ebenso bedürfen die Brandursache sowie die Hintergründe der Tat weitere Ermittlungen. Diese hat die Kriminalpolizei Wiesbaden aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 zu melden.

5. Kellerraum aufgebrochen, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Freitag, 23.08.2019, bis Mittwoch, 28.08.2019, 11:30 Uhr

(fs)In der Zeit zwischen Freitag, 23.08.2019 bis Mittwoch, 28.08.2019 haben bislang unbekannte Täter einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Dotzheimer Straße aufgebrochen und aus diesem Wertgegenstände in Höhe von ca. 1.000 Euro entwendet. Dabei verschafften sich die Täter auf bislang unbekannte Art Zugang zu dem Haus und drangen in den Kellerraum ein. Aus diesem entwendeten sie unerkannt Schmuck, Bekleidung sowie eine Spiegelreflexkamera bevor sie sich vom Tatort entfernten. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 2340 zu melden.

6. Dieb in Bäckerei, Wiesbaden, Gneisenaustraße, Mittwoch, 28.08.2019, 10:00 Uhr

(fs)Ein bislang unbekannter Dieb hat gestern in den Räumen einer Bäckerei in der Gneisenaustraße rund 550 Euro erbeutet, während die Angestellte angelieferte Waren verräumte. Der Vorfall ereignete sich gegen 10:00 Uhr, als der Dieb unbemerkt in die Büroräume der Bäckerei gelangte und dort neben einem Mobiltelefon auch Bargeld sowie weitere Wertgegenstände entwendete. Im Anschluss an die Tat gelang es dem Täter, sich unerkannt vom Tatort zu entfernen. Der auf Sport-Sandaletten gehende Täter kann als südländischer Phänotyp mit schlanker Statur beschrieben werden. Er hat kurze schwarze Haare und einen Dreitagebart. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einem weißen Kurzarmshirt mit Aufdruck sowie einer blauen Dreiviertel-Sporthose bekleidet. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 2340 zu melden.

7. Drei Fahrräder gestohlen, Wiesbaden, Schierstein, Zehntenhofstraße, Dienstag, 27.08.2019, 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr

(fs)Am Dienstagmittag haben bislang unbekannte Täter insgesamt drei, in einem Hof in der Zehntenhofstraße in Schierstein, abgestellte Fahrräder gestohlen. Dabei begaben sich die bislang Unbekannten auf das Grundstück, wo sie die drei Räder mit einem Zeitwert von ca. 800 Euro unbemerkt entwendeten. Mit ihrem Diebesgut entfernten sich die Täter vom Tatort in unbekannte Richtung. Die AG Fahrrad des 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 2340 zu melden.

8. Einbrecher erwischt, Wiesbaden, Biebrich, Simrockstraße, Mittwoch, 28.08.2019, 02:00 Uhr

(fs)Wie der Polizei gestern Vormittag gemeldet wurde, hat in der Nacht zum Mittwoch ein bislang unbekannter Täter versucht, in ein Mehrfamilienhaus in der Simrockstraße in Biebrich einzudringen. Ersten Ermittlungen zufolge schlich der Täter dabei in den Garten des Hauses, von wo aus er versuchte in ein offenes Fenster einzudringen. Aufgrund des durch den Täter verursachten Geräuschpegels wurde allerdings ein Bewohner auf den Einbrecher aufmerksam, welcher daraufhin diesen lautstark anschrie. Der komplett in schwarz gekleidete Täter ergriff daraufhin die Flucht in Richtung der Biebricher Allee. Dem Täter gelang es glücklicherweise nur Wertgegenstände aus dem Garten des Anwesens von geringem Wert zu entwenden. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 2540 zu melden.

9. Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Mittwoch, 28.08.2019, 16:50 Uhr

(fs)Ein 7-jähriger Junge wurde gestern Nachmittag, bei einem Verkehrsunfall auf der Schiersteiner Straße, leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich, als der Junge gemeinsam mit seinen vier Freunden die Schiersteiner Straße überqueren wollte. Dabei rannte die Gruppe über einen der beiden Fahrstreifen zwischen dort wartenden Pkw hindurch in Richtung des zweiten Fahrstreifens. Als der Junge diesen überqueren wollte, wurde er von einem auf dem rechten Fahrstreifen der Schiersteiner Straße in Richtung Waldstraße fahrenden Toyota-Fahrer erfasst und dabei verletzt. Der Junge wurde nach der medizinischen Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rheingau-Taunus-Kreis

56-Jähriger auf Einkaufsmarktparkplatz angegriffen, Geisenheim, Rosengartenstraße, 28.08.2019, 16.15 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Rosengartenstraße zu einem Angriff auf einen 56-jährigen Mann. Der Geschädigte wurde gegen 16.15 Uhr auf dem Parkplatz von einem anderen Kunden mit einem Gehstock geschlagen und mit vollen Dosen beworfen. Bei dem Angriff wurde der 56-Jährige verletzt. Da sich der Angreifer bis zum Eintreffen der verständigten Polizeibeamten bereits vom Parkplatz entfernt hatte, dauern die Ermittlungen zur Identifizierung des Täters an. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

Auseinandersetzung auf dem Leinpfad, Walluf, Niederwalluf, Leinpfad, 28.08.2019, 12.30 Uhr,

(pl)In Niederwalluf kam es am Mittwochmittag auf dem Leinpfad zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 22 und 74 Jahre alten Männern. Der Auseinandersetzung ging ein auf dem Leinpfad ausgetragener Streit zwischen dem 22-Jährigen und einer jüngeren Frau voraus, in welchen sich der 74-Jährige einmischte. Daraufhin gerieten die beiden Männer in einen Streit, der dann in die handfeste Auseinandersetzung mündete, bei welcher der Senior verletzt wurde.

Spielautomaten aufgebrochen, Rüdesheim, Wilhelmstraße, 28.08.2019, 01.20 Uhr bis 19.20 Uhr,

(pl)Am Mittwoch sind Einbrecher zwischen 01.20 Uhr und 19.20 Uhr in eine Bar in der Wilhelmstraße eingebrochen und haben dort das Bargeld aus drei Spielautomaten gestohlen. Durch eine aufgehebelte Tür drangen die Täter zunächst in den Gastraum ein, wo sie dann gewaltsam die Automaten öffneten. Mit der Beute flüchteten sie schließlich vom Tatort. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

Kompletträder von Mercedes abmontiert, Kiedrich, An der Ankermühle, 27.08.2019, 17.15 Uhr bis 28.08.2019, 07.00 Uhr,

(pl)Auf einem Parkplatz in der Straße "An der Ankermühle" in Kiedrich waren zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen Reifendiebe zugange. Die Täter bockten einen dort abgestellten Mercedes auf Steine auf und montierten anschließend alle vier Reifen inklusive der Felgen ab. Der entstandene Schaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

Anrufe von falschen Polizeibeamten, Eltville, Hohenstein, 28.08.2019,

(pl)Zwei Frauen aus dem Bereich Eltville und Hohenstein wurden am Mittwochabend von falschen Polizeibeamten angerufen. Die beiden Angerufenen witterten jedoch den Betrug und ließen sich nicht aufs Glatteis führen. Richtige Polizisten fragen am Telefon nicht nach Vermögensverhältnissen. Seien Sie unbedingt sensibel, wenn sich jemand Ihnen gegenüber als Polizeibeamter ausgibt. Entgegnen Sie dem Anrufer, seine Angaben überprüfen zu wollen. Im Zweifel beenden Sie das Gespräch und kontaktieren die richtige Polizei unter der Notrufnummer 110.

