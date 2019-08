POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Versuchter Raub, Wiesbaden-Biebrich, Bunsenstraße, 28.08.2019, 04:20 Uhr

(He)Heute Morgen kam es in der Bunsenstraße in Wiesbaden-Biebrich zum einem versuchten Raub, bei dem zwei Täter einen 33-jährigen Wiesbadener körperlich angriffen und die Herausgabe seines Fahrzeugschlüssels forderten. Der Angegriffene war um 04:20 Uhr in Höhe der Hausnummer 21 unterwegs, als er von den Tätern angegangen wurde. Nach Angaben des Geschädigten wurde ein Elektroschockgerät eingesetzt. Weiterhin versetzten die Angreifer dem Opfer Faustschläge. Als der 33-Jährige anfing laut zu schreien, flüchteten die Täter über die Breslauer Straße in Richtung Kasteler Straße. Beschreibung Täter 1: Ca. 20 Jahre, circa 1,75 Meter groß, schwarze Augen, nach Angaben des Geschädigten deutsch-südländisches Erscheinungsbild, sprach akzentfrei Deutsch, schwarze Jacke, schwarze Mütze, Schal über dem Mund. Täter 2: Circa 20 Jahre, circa 1,85 Meter groß, dickliche Figur, graue Winterjacke, dunkle Jogginghose. Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Betrunken über 20 Mal den Notruf gewählt, Wiesbaden-Erbenheim, 27.08.2019,

(He) In den Morgenstunden des gestrigen Dienstages wählte ein Wiesbadener mehrfach den Notruf von Polizei und Feuerwehr. Im weiteren Verlauf konnte die Person festgenommen und in das Gewahrsam eingeliefert werden. Ab circa 05:30 Uhr belästigte er die Beamten der Notrufzentralen mit dauerhaften Anrufen; zumeist mit der Begründung, dass man ihn nach Hause fahren solle. Als dies natürlich abgelehnt wurde, hieß es plötzlich, es seien Straftaten und Verkehrsunfälle geschehen; darum müsse man kommen. Im weiteren Verlauf wurde der Mann, welcher nicht zum ersten Mal wegen solcher Verhaltensweisen aufgefallen war, aufgesucht. Er gab sich den Beamten gegenüber uneinsichtig, renitent und mit heftigen Stimmungsschwankungen. Eine starke Alkoholisierung wurde ebenfalls festgestellt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Wiesbadener in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt.

3. Exhibitionist gemeldet, Mainz-Kastel, Eisenbahnstraße, Gleiskörper, 26./27.08.2019

(He) Gestern teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass sie am Montag und Dienstag dieser Woche in Mainz-Kastel, im Bereich der Eisenbahnstraße, einen älteren Herrn beobachtet habe, welcher an den Gleisen gesessen und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen habe. Dies sei jeweils in den Nachmittagsstunden, zwischen 16:20 Uhr und 17:20 Uhr geschehen. Die Mitteilerin war vom Bahnhof Mainz-Kastel in Richtung Brückenkopf unterwegs, als sie den Mann seitlich der Gleise beobachten konnte. Der Mann wird als 60-70 Jahre alt, schlank, mit grauen Haaren sowie einer Jeans und T-Shirt bekleidet beschrieben. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Kleintransporter "schneidet" Fahrradfahrer - Sturz - Flucht, Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, Biebricher Straße, 27.08.2019, 17:30 Uhr

(He)Gestern Nachmittag kam es an der Kreuzung Biebricher Straße, Otto-Suhr-Ring zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem ein 38-jähriger Radfahrer verletzt wurde, der mutmaßlich verursachenden Fahrzeugführer sich jedoch von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Den ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der Radfahrer die Biebricher Straße in Richtung Otto-Suhr-Ring. Der vermeintliche Unfallverursacher war auf dem Otto-Suhr-Ring in Richtung Wiesbadener Straße unterwegs und bog in diese nach links ab. Bei diesem Abbiegevorgang habe der Fahrer den Vorrang des entgegenkommenden Radfahrers missachtet und diesen zu einem starken Abbremsen gezwungen. Hierbei kam der Radfahrer nach einem Kontakt mit einer Verkehrsinsel zu Sturz. Dabei zog er sich Verletzungen zu, welche in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen weißen Kleintransporter mit zwei bis drei Insassen, mutmaßlich alle männlich, gehandelt haben. Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten, sich bei dem Wiesbadener Verkehrsdienst unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Unfallflucht auf Parkplatz von Einkaufsmarkt, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, 27.08.2019, 11:50 Uhr - 12:45 Uhr

(He)Gestern Mittag kam es auf dem Parkplatz eines in der Schiersteiner Straße gelegenen Einkaufsmarktes zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden von circa 2.500 Euro entstand. Der Besitzer eines 1er BMW stellte sein Fahrzeug gegen 11:50 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als er circa eine Stunde später wieder an sein Fahrzeug zurückkam, musste er vorne links einen größeren Schaden feststellen. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug liegen nicht vor. Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten, sich bei dem Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Fahrzeug beschädigt und geflüchtet, Mainz-Kostheim, Ludwigstraße, 26.08.2019, 17:00 Uhr -27.08.2019, 07:10 Uhr

(He)Zwischen Montag, 17:00 Uhr und Dienstag, 07:10 Uhr wurde ein auf der Ludwigstraße in Kostheim geparkter Ford Transit von einem unbekannten Fahrzeug auf der Beifahrerseite beschädigt, wodurch ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro entstand. Der weiße Kastenwagen war in Höhe der Hausnummer 34 abgestellt und wurde fast über die gesamte Fahrzeuglänge hinweg beschädigt. Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten, sich bei dem Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Polizei verhindert Schlimmeres, Idstein, Kirmsseweg, Dienstag, 27.08.2019, 12:50 Uhr

(fs)Gestern Mittag wurde durch Beamte der Polizeistation Idstein ein 51-jähriger Mann überwältigt und festgenommen der gerade versuchte, eine 54-jährige Frau mit einem Messer anzugreifen. Die Beamten wurden zuvor zu einer lautstarken Streitigkeit in einer Wohnung im Kirmsseweg gerufen. Aus dem Inneren der Wohnung nahmen die Beamten Hilferufe einer Frau wahr, was ein sofortiges Einschreiten erforderlich machte. Die Beamten brachen deshalb die Wohnungstüre auf und wurden in den Räumen auf den 51-jährigen Mann aufmerksam der gerade dabei war, die 54-Jährige mit einem Messer anzugreifen. Dieses verhinderten die Beamten mittels dem Einsatz von Pfefferspray und überwältigten den Angreifer. Der Mann wurde vor Ort festgenommen und für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Polizeistation Idstein verbracht. Im Laufe der gesamten Maßnahme leistete der alkoholisierte 51-Jährige erheblichen Widerstand. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen in das Polizeigewahrsam eingeliefert und wird im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt.

2. Falscher Handwerker, Idstein, Walsdorfstraße, Dienstag, 27.08.2019, 17:00 Uhr

(fs)Wie der Polizei gestern durch Zeugen gemeldet wurde, hat ein falscher Handwerker in Idstein mehrere Häuser aufgesucht. Ersten Ermittlungen zufolge gab der mutmaßliche Täter dabei an, Mitarbeiter der Telekom zu sein und eine Überprüfung der Telefonleitungen durchführen zu müssen. Dabei betrat er mindestens zwei Häuser, entwendete nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nichts. Der Täter konnte von Zeugen als etwa 45-50 Jahre alt und etwa 180cm groß beschrieben werden. Er sei von kräftiger Statur und sprach sehr gebrochenes Deutsch. Zum Zeitpunkt der Tat trug er ein graues T-Shirt mit Muster sowie eine dreiviertel Shorts aus Stoff. Die Polizeistation Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06126 / 9394 - 0 zu melden. Weiter warnt die Polizei eindringlich vor dieser Masche und gibt folgende Hinweise, um nicht selbst Opfer eines Trickbetrügers zu werden: - Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in die Wohnung, egal unter welchem Vorwand. - Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Fordern Sie von Amtspersonen, wie z.B. auch Polizisten, immer den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (Aufdruck, Foto, Stempel, manchmal auch Hologramm und erhabene Blindenschrift). Sorgen Sie dazu für gute Beleuchtung und benutzen Sie, wenn nötig, eine Sehhilfe. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an und lassen Sie sich den Auftrag bestätigen. Suchen Sie die Telefonnummer dazu selbst heraus und lassen sich die Nummer nicht vom Unbekannten vorsagen. - Lassen Sie Handwerker und Ableser nur dann herein, wenn Sie diese selbst bestellt haben oder von der Hausverwaltung oder der Firma angekündigt worden sind.

3. Trunkenheitsfahrt beendet, Idstein, Wiesbadener Straße, Dienstag, 27.08.2019, 17:45 Uhr

(fs)Durch aufmerksame Zeugen wurde der Polizei gestern Nachmittag ein Mercedes-Fahrer gemeldet, der unter erheblichem Alkoholeinfluss stehen würde und auf der Wiesbadener Straße in Idstein bereits Leitpfosten beschädigt haben soll. Der Mercedes-Fahrer konnte durch Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei an einem in der Nähe befindlichen Parkplatz festgehalten werden. Bei einem bei dem 61-Jährigen Mann durchgeführtem Atemalkoholtest konnte ein Wert von 3,0 Promille festgestellt werden. Er wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Polizeistation Idstein verbracht. Der durch den Mann verursachte Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

4. Unfall an Tankstelle, Geisenheim, Chauvignystraße, Dienstag, 27.08.2019, 08:05 Uhr

(fs)Gestern Morgen ereignete sich auf der Chauvignystraße in Geisenheim ein Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro entstanden ist. Ersten Ermittlungen zufolge ereignete sich dieser, als eine 50-jährige Mitsubishi-Fahrerin, welche beabsichtigte an der Tankstellen-Ausfahrt nach links auf die Chauvinystraße aufzufahren, einen von links kommenden 41-jährigen Golf-Fahrer übersah. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch diese beschädigt wurden.

