Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss - Fahrerin flüchtet zu Fuß

Gütersloh (ots)

Rietberg (MS) - Am Freitagnachmittag (06.12., 13.36 Uhr) befuhr eine 46-jährige Frau aus Oelde mit ihrem Nissan Micra die Stennerlandstraße in Fahrtrichtung Danziger Straße, als sie aus zunächst ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Sie stieß mit ihrem Nissan gegen einen Zaun sowie einen Findling und kam schließlich mittig der Fahrbahn zum Stehen. Nach dem Unfall ließ sie ihr Fahrzeug an der Unfallstelle zurück und entfernte sich zu Fuß. Zeugen riefen die Polizei.

Die 46-jährige Fahrerin konnte durch die Polizei angetroffen und befragt werden. Da sie einen alkoholisierten Eindruck machte und in ihrer Atemluft Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Da dieser positiv verlief, wurden ihr in einem nahegelegenen Krankenhaus zwei Blutproben entnommen. Der Führerschein der 46-jährigen wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

