Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche in Benteler Firmen - Nachtrag

Gütersloh (ots)

Langenberg (MK) - Bereits am Freitag (06.12.) berichteten wir über drei Einbrüche in Firmen, die ihren Sitz allesamt in den Industriegebieten Dieselstraße und Grüner Weg, entlang der B 55/ Lippstädter Straße haben (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4461126).

Im gleichen Tatzeitraum wurde ein weiterer Einbruch in dem Industriegebiet bekannt. Hier verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in ein Fitnessstudio an der Waldstraße. Im Gebäude wurde eine weitere Tür aufgehebelt und ein Büroraum durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

