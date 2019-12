Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei versuchte Einbrüche in Herzebrock

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - In der Samstagnacht (07.12.) versuchten unbekannte Täter in ein Schreibwarengeschäft in der Le-Chambon-Straße sowie auch in einen Getränkemarkt an der Uthofstraße einzubrechen.

Die Einbrecher versuchten jeweils Glastüren der Geschäfte einzuschlagen, um sich Zutritt zu verschaffen. In beiden Fällen gelangten die Täter nicht in die Geschäftsräume. Bei dem Schreibwarengeschäft lösten sie um 00.24 Uhr zudem einen Alarm aus.

Einem aufmerksamen Zeugen fielen zur Tatzeit möglicherweise drei verdächtige Personen auf. Er beschrieb alle drei Männer als jugendlich und dunkel gekleidet. Sie seien anschließend mit Fahrrädern in Richtung Schulzentrum davongefahren .

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

