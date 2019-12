Polizei Gütersloh

POL-GT: Auseinandersetzung am ZOB - Ein Schwerverletzter

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Samstagabend (07.12., 19.35 Uhr) kam es Bereich des ZOB in Gütersloh zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern.

Nach ersten Angaben der Beteiligten nahm der Streit seinen Anfang in der Warteschlange eines Schnellimbisses am Busbahnhof. Ein wartender 45-jähriger Verler sowie ein 37-jähriger Gütersloher gerieten nach kurzem verbalen Streit in einer Handgreiflichkeit aneinander. Hierbei soll der Gütersloher den Verler geschlagen haben, so dass dieser leicht verletzt wurde.

Anschließend verlagerte sich die Streitigkeit auf den Platz des ZOB. Ein 62-jähriger Bekannter des 45-Jährigen sprach den Tatverdächtigen an. Auch die beiden gerieten den Schilderungen nach aneinander. Hier kam es zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 62-jährige Mann aus Verl geschlagen wurde und sich schwere Verletzungen zuzog.

Durch Zeugen wurde die Polizei verständigt. Der 62-Jährige wurde anschließend durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 37-jährigen Gütersloher bestätigte den Eindruck, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Bis zur erfolgten Ausnüchterung wurde er in Gewahrsam genommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

