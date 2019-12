Polizei Gütersloh

POL-GT: Beschädigtes Fahrrad - Eigentümer gesucht

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Am Sonntag (01.12., 03:50 Uhr) beobachteten Zeugen mehrere Personen, welche ein Fahrrad beschädigten, welches an einem Fahrradständer an der Rathausstraße abgestellt stand.

Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein Hollandrad der Marke Lohengrin. Durch die Tatverdächtigen wurde das Vorderrad verbogen.

Die Zeugen informierten richtigerweise die Polizei. Durch die Beamten konnten die Jugendlichen in der Nähe angetroffen werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt, bzw. zu dem beschädigten Fahrrad machen? Wer kann Angaben zu dem Besitzer des Rades machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

