Polizei Gütersloh

POL-GT: Handtaschenraub in Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (LG)- Am Samstag, 07.12.19, gegen 01.50 Uhr, wurde eine 35-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück Opfer eines Raubüberfalls. Die Frau ging auf dem Gehweg an der Rietberger in Richtung Ostring. Als sie sich etwa in Höhe der Tankstelle Lamberjohann befand, wurde sie von zwei jungen Männern attackiert, der eine drohte mit der erhobenen Faust sie zu schlagen, wobei der andere ihre die Handtasche entriss. In der Handtasche befanden sich eine blaue Geldbörse, ein Schlüsselbund und ein Mobiltelefon. Nach der Tat liefen die Täter hinter die Tankstelle und weiter in Richtung Hallenbad. Die Geschädigte konnte die Täter wie folgt beschreiben: beide ca. 165 cm groß, südländisch, Jeans, dunkle Jacken, kurze, dunkle Haare. Eine Radfahrerin machte die eintreffenden Polizeibeamten auf zwei junge Männer aufmerksam, die auf dem Radweg hinter dem Hallenbad zu Fuß in Richtung Burgweg unterwegs waren. Die beiden Personen konnten aber zunächst nicht angetroffen werden. Im Zuge der weiteren Fahndung konnte der Lebensgefährte der Geschädigten das entwendete Mobiltelefon an der Adresse Am Neuen Werk / Reckenberg orten. Kurz nach der Ortung konnten zwei Tatverdächtige im Bereich Reckenberg von Polizeibeamten festgenommen werden. Die beiden Tatverdächtigen sind 19 und 20 Jahre alt und wohnen in Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück. Sie wurden nach Vernehmung durch die Kriminalpolizei entlassen. Die Radfahrerin, die die beiden Täter auf der Flucht beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden, sie könnte als Zeugin noch weitere wichtigen Angaben machen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell