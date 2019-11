Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Diebe stahlen Handtasche einer Postbotin

Polizei sucht Zeugen

Alpen (ots)

Am Donnerstag gegen 11.50 Uhr entwendeten zwei Unbekannte Täter eine schwarze Tasche einer 26-jährigen Postbotin und flüchteten im Anschluss mit der Beute. Die Postbotin hatte die Handtasche in Höhe der Burgstraße zwischen den Hausnummern 14 und 16 kurzfristig aus den Augen gelassen, als zwei männliche Personen die Tasche vom Dienstrad zogen und flüchteten. In der Tasche befand sich unter anderem ein Handy, ein Scanner und ein Führerschein. Zeugen beobachteten zwei Jugendliche, die auf Fahrrädern flüchteten.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter und den Verbleib der Tasche geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Xanten unter der Nummer 02801 / 71420 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell