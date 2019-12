Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MS) - Sonntagnacht (08.12., 01.41 Uhr) beobachtete eine Zeuge, wie ein zunächst unbekannter Fahrer an der Kreuzung Hilterweg/ Gleiwitzer Straße von der Fahrbahn abkam, gegen den Bordstein fuhr und in Folge einen Baum beschädigte. Nach dem Unfall verließ der Fahrer den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei.

Die Ermittlungen führten in der Nacht zu einem 23-jährigen Fahrer eines Audis aus Steinhagen, in dessen Atemluft Alkoholgeruch wahrnehmbar war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Aus diesem Grund wurden dem 23-Jährigen in einem nahegelegenen Krankenhaus zwei Blutproben entnommen. Außerdem wurde der Führerschein des Unfallverursachers sichergestellt, ihm das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

