Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Unfallflucht/ Polizei sucht magentaroten PKW

Geldern (ots)

Ein unbekannter Fahrer beschädigte in der Zeit von Samstag, 14.00 Uhr, bis Montag (25. November 2019), 14.30 Uhr, einen roten Ford Focus. Der Ford parkte am Südwall parallel zur Fahrbahn am rechten Fahrbahnrand in Richtung Ostwall. Der Unbekannte fuhr vermutlich mit seinem magentaroten PKW gegen den linken Außenspiegel des Ford und verließ die Unfallstelle ohne den Schaden zu melden. Auf der abgebrochenen Außenspiegelabdeckung waren deutliche magentarote Farbpartikel zu erkennen. Weiterhin kann gesagt werden, dass es sich bei dem flüchtigen PKW um einen Ford Fiesta (Baujahr: 2008-2017) oder um einen Ford B-Max (ab Baujahr 2012) handeln muss.

Hinweise zum Fahrer und zum flüchtigen PKW bitte an Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell