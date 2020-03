Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Aalen (ots)

Wallhausen: Auffahrunfall mit Verletzten

Am Montagmorgen gegen 8:45 Uhr war eine 27 Jahre alte BMW-Fahrerin auf der Blaufelder Straße in Richtung Rot am See unterwegs. Kurz vor Ortsende Wallhausen übersah sie, dass ein vorausfahrender 51-Jähriger seinen Fiat abbremste, um nach links abzubiegen. Die BMN-Lenkerin fuhr auf den stehenden Fiat auf. Dabei wurde die 27-jährige BMW-Fahrerin, sowie die 81-jährige Beifahrerin in dem Fiat jeweils leicht verletzt. Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser beläuft sich auf insgesamt rund 30.000 Euro.

