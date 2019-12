Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwalm-Eder-Kreis - Brand einer Scheune in Gudensberg

Kassel (ots)

Am Montag, 23.12.2019, um 22.10 Uhr, wurde der Brand eines Pferdestalles in Gudensberg, Ortsteil Deute, gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungsdienste und Polizei stand der freistehende Stall in Vollbrand. Dieser wurde zur Heulagerung und als Pferdeunterstand genutzt. Alle Tiere dort konnten gerettet werden. Aufgrund des Brandes und der Rauchentwicklung musste die dort verlaufende Bundesstraße 254 voll gesperrt werden. Die Sperrung soll bis zum Morgen andauern. Da die Brandstelle noch nicht betreten werden kann, können zur Brandursache noch keine Aussagen getroffen werden. Es waren 85 Brandbekämpfer aus den Ortsteilen von Gudensberg eingesetzt. Der Schaden wird durch Feuerwehr und der Polizei aus Fritzlar auf 100.000,- EUR geschätzt. Eine Feuerwache wird zur Überwachung gestellt.

