Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 33-Jähriger am Stern verletzt: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Eine Körperverletzung, die sich am Sonntag, 15.12.2019, in der Kasseler Innenstadt ereignet haben soll, beschäftigt derzeit die Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Mitte. Nach Schilderung des 33-jährigen Opfers aus Lohfelden hatten ihm zwei unbekannte Täter eine Bierflasche über den Kopf geschlagen und waren danach unerkannt geflüchtet. Da die bisherigen Ermittlungen der zuständigen Beamten bislang nicht zur Identifizierung der Täter führen konnten und der Geschehensablauf noch ungeklärt ist, erhoffen sich die Ermittler mit einer Veröffentlichung Zeugenhinweise zu erhalten.

Passanten hatten den verletzten Mann in den frühen Morgenstunden des Sonntags, gegen 05:45 Uhr, mit blutenden Verletzungen am Kopf in der Kurt-Schumacher-Straße gefunden und die Polizei alarmiert. Der aufgeregte 33-Jährige berichtete den hinzugeeilten Polizisten des Reviers Mitte, dass ihn die unbekannten Männer, die er nicht näher beschreiben kann, im Bereich des Sterns angegriffen hatten. Den Verletzten brachte ein Krankenwagen zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus. Eine sofortige Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder den Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Mitte Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell