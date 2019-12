Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: In Kassel gestohlener BMW mit Totalschaden verlassen im Wald aufgefunden: Zeugenhinweise erbeten

Kassel (ots)

Kassel/ Habichtswald (Landkreis Kassel):

Ein blauer BMW, den bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen im Kasseler Stadtteil Rothenditmold gestohlen hatten, wurde am gestrigen Nachmittag in einem Waldstück bei Habichtswald stark beschädigt aufgefunden. Von den Dieben, die offenbar mit dem Wagen von der Straße abgekommen waren, fehlt bisher jede Spur. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Unfall geben können.

Diebstahl des BMW in Kassel

Der Besitzer des BMW hatte den Diebstahl seines Wagens am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr bemerkt und sofort die Polizei gerufen. Wie er bei der Anzeigenerstattung berichtete, hatte er den blauen 3er BMW mit den tschechischen Kennzeichen 1TR1912 am Samstagabend, gegen 21 Uhr, in der Maybachstraße geparkt. Wie die Autodiebe genau vorgingen, ist derzeit noch ungeklärt. Die aufnehmenden Polizisten des Reviers Mitte leiteten sofort eine europaweite Fahndung nach dem BMW ein.

Auto mit Totalschaden im Wald aufgefunden

Nur wenige Stunden später, gegen 14:30 Uhr, konnte der total demolierte und verlassene BMW in einem Waldstück nahe Habichtswald-Dörnberg aufgefunden werden. Ein Spaziergänger hatte das Auto bemerkt und die Polizei informiert. Nach derzeitigem Erkenntnisstand waren die unbekannten Täter mit dem gestohlenen BMW auf der L3390 von Habichtswald in Richtung Wolfhagen-Altenhasungen unterwegs gewesen und in einer scharfen Rechtskurve von der Straße abgekommen. Das Auto kollidierte mit mehreren Bäumen und kam schließlich in dem Waldstück zum Stehen. Die aufnehmenden Beamten der Polizeistation Wolfhagen beziffern den Totalschaden an dem Auto, das von einem Abschleppunternehmen geborgen wurde, auf 15.000 Euro. Eine umgehend eingeleitete Fahndung konnte nicht zum Auffinden der Täter führen. Wann genau sich der Unfall ereignet hatte, ist bislang noch nicht bekannt.

Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben oder den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561- 9100.

