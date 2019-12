Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fußgängerin bei Unfall in Schauenburg schwer verletzt: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Schauenburg (Landkreis Kassel):

Schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen erlitt eine Fußgängerin am gestrigen Sonntagnachmittag bei einem Unfall in Schauenburg-Breitenbach. Ein Renault hatte die 51-Jährige, die nach bisherigen Erkenntnissen an der Grün zeigenden Fußgängerampel die Straße überquerte, erfasst. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Süd-West suchen Zeugen des Unfalls.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Reviers Süd-West berichten, hatte sich der Unfall in der Korbacher Straße gegen 16:40 Uhr ereignet. Die 51-Jährige aus Schauenburg überquerte die Straße an der Fußgängerampel an der Einmündung "Leckenweg", als sie von dem aus Schauenburg-Martinhagen kommenden Renault angefahren wurde, den ein 80-Jähriger aus dem Landkreis Kassel lenkte. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Fußgängerin in ein Kasseler Krankenhaus. Den Sachschaden an dem Renault beziffern die Polizisten auf rund 1.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Renaultfahrer offenbar die rote Ampel missachtet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kassel unter Tel.: 0561- 9100 zu melden.

