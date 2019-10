Polizei Mettmann

POL-ME: Wechselgeldtrick: Bargeld aus Portemonnaie entwendet - Polizei sucht Zeugen - Wülfrath - 1910101

Mettmann (ots)

Am Dienstag (22. Oktober 2019) entwendete ein bislang noch unbekannter Mann mit dem bekannten Wechselgeldtrick mehr als 100 Euro Bargeld aus dem Portemonnaie eines 85 Jahre alten Mannes.

Gegen 10:50 Uhr war der 85-jährige Wülfrather bei einem Supermarkt an der Parkstraße in Wülfrath einkaufen. Nachdem er das Geschäft verließ, sprach ihn ein Mann an, der zwei Euro gewechselt haben wollte. Als der Wülfrather seine Geldbörse hervorholte, fing der Unbekannte an, ihm in die Hand und das Portemonnaie zu greifen, was der 85-Jährige sofort unterband. Daraufhin flüchtete der unbekannte Mann fußläufig in unbekannte Richtung.

Erst später bemerkte der Mann aus Wülfrath, dass ihm über 100 Euro Bargeld im Portemonnaie fehlten. Er alarmierte die Polizei, welche nun mittels folgender Beschreibung nach dem Täter sucht:

- circa 30 Jahre alt - dunkle, kurze Haare - trug dunkle Kleidung - machte einen gepflegten Eindruck

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 / 9200-6180, jederzeit entgegen.

