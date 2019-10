Polizei Mettmann

POL-ME: Schwer verletzt: Betrunkener Hildener stürzt an Bushaltestelle - Hilden - 1910098

Mettmann (ots)

Am Montagabend (21. Oktober 2019) wurde ein 66 Jahre alter Mann aus Hilden schwer verletzt, als er an der Walder Straße völlig betrunken versuchte, in die geschlossene Tür eines anfahrenden Linienbusses einzusteigen.

Gegen 21 Uhr wartete der 66-Jährige an der Haltestelle "Margarethenhof" auf den Bus der Linie 782. Als dieser kurz darauf über die Walder Straße angefahren kam und an der Haltestelle stoppte, wollte der 66-Jährige in die hintere Tür einsteigen, welche jedoch geschlossen war. Dabei gelangte er augenscheinlich mit seinem Fuß zwischen die hinteren Räder des Busses und den Bordstein. Der Busfahrer bemerkte dies nicht und setzte seine Fahrt fort. Der Mann fiel daraufhin zu Boden und verletzte sich schwer am Fuß.

Zeugen beobachteten den Unfallvorgang und alarmierten die Polizei und Rettungskräfte. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass der Hildener augenscheinlich erheblich unter Alkoholeinfluss stand, was ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte: Der Mann hatte einen Promillewert von rund 2,2 (1,12 mg/l). Er wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

