Polizei Mettmann

POL-ME: "Riegel vor - Sicher ist sicherer": Die Kreispolizeibehörde lädt zum Aktionstag gegen Wohnungseinbruchsdiebstahl ein - Kreis Mettmann

Hilden - 1910099

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

Nicht erst mit der Umstellung von der Sommer- auf die Winterzeit in der Nacht zum 27. Oktober ist sie da - schon jetzt befinden wir uns mitten in der dunklen Jahreszeit. Erfahrungsgemäß geht damit ein Anstieg der Wohnungseinbrüche einher. Aus diesem Grund hat die Kreispolizeibehörde Mettmann ihre Bemühungen im Kampf gegen Wohnungseinbrüche auch bereits forciert und beteiligt sich nun auch in wenigen Tagen an einem landesweiten Aktionstag gegen Einbruchsdelikte.

Unter dem Motto "Riegel vor - sicher ist sicherer" findet dieser Aktionstag am kommenden Sonntag (27. Oktober 2019), in der Zeit von 10 bis 18 Uhr, in der polizeilichen Beratungsstelle für den Kreis Mettmann, im Gebäude der Polizeiwache an der Kirchhofstraße 31 in Hilden statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich an diesem Tag von den Expertinnen und Experten der polizeilichen Kriminalprävention neutral und kostenlos rund um das Thema Einbruchschutz beraten zu lassen. Ebenso herzlich eingeladen sind an diesem Tag natürlich auch interessierte Medienvertreter zur Berichterstattung in Wort und Bild.

Neben Kurzvorträgen zum Thema "Einbruchschutz", jeweils um 11, 13, 15 und 17 Uhr, bieten die Beraterinnen und Berater der polizeilichen Kriminalprävention zugleich auch die Möglichkeit, sich vor Ort über aktuelle Sicherungstechniken für Ihr Haus oder Ihre Wohnung zu informieren. Dazu haben die Expertinnen und Experten Musterstücke von Sicherungsmöglichkeiten sowie jede Menge weitere Informationsmaterialen vorrätig, um anschaulich darzustellen, worauf es bei einem effektiven technischen Einbruchschutz ankommt. Dazu erläutern die Beraterinnen und Berater auch die Möglichkeiten moderner "Smart Home"-Technologien zum Schutz vor Einbrechern und zur Überwachung der eigenen vier Wände. Zudem können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger auch zu den KfW-Förderprogrammen für Maßnahmen zum Einbruchschutz informieren.

Neben allen technischen Möglichkeiten ist auch die Verhaltensprävention ein Thema: Die Berater erklären vor Ort, wie Sie mit Ihrem Verhalten selber dazu beitragen können, dass die Wahrscheinlichkeit, dass bei Ihnen eingebrochen wird, deutlich sinkt. Zudem werden auch der kriminalpolizeiliche Opferschutz sowie die Opferhilfe vor Ort sein und ihre Angebote ebenfalls darstellen.

Zum Hintergrund:

Die Fallzahlen im Zuständigkeitsbereich der Kreispolizeibehörde Mettmann für den Bereich des Wohnungseinbruchsdiebstahls sind im Jahr 2018 mit 787 Fällen, im Vergleich zum Vorjahr mit 1.063 Fällen, deutlich zurückgegangen (rund 26 Prozent). Das ist der geringste Wert seit 2008.

Die Aufklärungsquote im gleichen Deliktbereich ist in den vergangenen Jahren nahezu konstant geblieben (2017: 22,01 Prozent, 2018: 21,2 Prozent). Sie liegt deutlich über der landesweiten Quote von 17,9 Prozent.

Auffällig ist, dass der Anteil der erfolglosen Einbruchversuche landesweit ansteigend ist - nahezu jeder zweite Einbruch endet im Versuchsstadium. Das zeigt, dass die technische Aufrüstung und Sicherung der eigenen vier Wände Wirkung zeigt.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell