Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Baumaterial entwendet +++

Oldenburg (ots)

Aus einem Rohbau in der Kleinen Kirchenstraße haben unbekannte Diebe in der Nacht von Montag auf Dienstag Baumaterialien aus Kupfer und Messing entwendet. Die Täter hatten zwischen 17 und 6.50 Uhr eine Fensterscheibe eingeschlagen und konnten so ins Haus einsteigen. Die entwendeten Heizungsteile hatten einen Wert von mehreren Hundert Euro. (212079)

In der Zeit zwischen Sonntagmittag und Montagnachmittag (15.30 Uhr) schlugen Unbekannte das Fenster eines Baucontainers an der Maastrichter Straße ein. Bei einem weiteren Container wurde das Fenster aufgehebelt. Die Täter flüchteten mit einem Elektrowerkzeug im Wert von 300 Euro. (210243)

Zeugen erden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 bei der Polizei zu melden.

