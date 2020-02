Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++PKW-Diebstahl++

Oldenburg (ots)

Am 16.02.2020, in der Zeit von 00:30 Uhr bis 07:30 Uhr, wurde in Westerstede/ Ocholt, Börns Kamp, ein PKW Seat Alhambra entwendet. Der PKW war auf dem Grundstück des Eigentümers neben einer Garage abgestellt. An dem PKW waren die amtl. Kennzeichen AC - SH 136 angebracht. Die Farbe des PKW ist braun. Das Fahrzeug ist ca. zwei Jahre alt und hat einen Wert von ca. 25.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede (04488/833-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Polizeikommissariat Westerstede

EKHK Rolf Cramer

Telefon: 04488/833-125

E-Mail: rolf.cramer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell