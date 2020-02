Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Wohnungseinbrauch++

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Freitag, den 14.02.2020, 18:30 - 20:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Apen, Südgeorgsfehner Straße verübt. Die Täter verschafften über eine rückwärtige Terrassentür Zutritt zum Haus und entwendeten Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Personen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit dem Einbruch wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede (04488/833-0) zu melden.

