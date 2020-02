Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn Einbruch in Wohnhaus in Bad Zwischenahn-Ofen

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 16.02.20, kam es in Bad Zwischenahn-Ofen zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte im Hainbuchenweg. Unbekannte Täter drangen nach Aufhebeln eines Fensters in die Haushälfte ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Zielrichtung dürfte Schmuck und Bargeld gewesen sein. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn, Tel.: 04403/9270, in Verbindung zu setzen.

