POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Sturmböe lässt in Edewecht einen Baum auf die Fahrbahn kippen und trifft einen vorbeifahrenden VW Bus+++

Am Sonntag, dem 16.02.2020, gegen 18:25 Uhr kam es in Edewecht, Ortsteil Klein Scharrel, zu einem Verkehrsunfall mit glimpflichen Ausgang. Ein mit drei Personen besetzter VW Bus befuhr den Scharreler Damm in Richtung der Bundesstraße 401, als bei starken Sturmböen ein massiver Baum auf die Fahrbahn kippte. Die drei Fahrzeuginsassen aus der Gemeinde Edewecht blieben glücklicherweise unverletzt. Der VW Bus wurde dabei derart stark beschädigt, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die alarmierte freiwillige Feuerwehr aus Jeddeloh II war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, um das Fahrzeug und auch die Fahrbahn von dem umgestürzten Baum zu befreien. Für diese Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Fahrbahn für ca. eine Stunde voll gesperrt werden.

