Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 30. April 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Hornburg: Verkehrsunfall, 18-jähriger Fahrer verletzt

Montag, 29.04.2019, gegen 12:35 Uhr

Am Montagmittag kam es auf der Bundesstraße 82, zwischen Seinstedt und Hornburg, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein alleinbeteiligter 18-jähriger Autofahrer verletzt worden ist. Der 18-Jährige kam vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Auto auf der regennassen Straße nach rechts von Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf prallte der PKW gegen die Böschung und kam dort zum Stillstand. Am PKW entstand Sachschaden, er musste abgeschleppt werden.

Schladen: Hinweise auf Trickbetrüger gesucht

Mittwoch, 24.04.2019, gegen 16:00 Uhr

Bereits am Mittwoch, 24.04.2019, kam es in Schladen zu einem Trickbetrug. Demnach betraten gegen 16:00 Uhr ein derzeit unbekannter Mann und eine unbekannte Frau die Geschäftsräume eines Landhandels in Schladen, Im Gewerbegebiet. Hier erwarb der Mann ein Kleinteil und bezahlte dieses mit einer 50 Euro Banknote. Im weiteren Verlauf gab der Unbekannte an, dass er aus Dubai stamme und 50 Euro Banknoten mit einem bestimmten Buchstaben in der Seriennummer sammeln würde. Während der Überprüfung der in der Kasse befindlichen 50 Euro Banknoten verwickelte die unbekannte Frau den Angestellten in ein Gespräch. Anschließend verließen beide Personen die Geschäftsräume. Kurze Zeit darauf wurde festgestellt, dass rund 180,-- Euro auf unbekannte Weise aus der Kasse entwendet worden waren. Ein gleichgelagerter Fall war zuvor schon im Bereich des Landkreises Goslar bekannt geworden. Beschreibung der mutmaßlichen Täter: 1.) Mann: zirka 50 Jahre alt; kräftige Statur; schwarze, schüttere Haare; Brillenträger; südländisches Aussehen. 2.) Frau: zirka 40 Jahre alt, zierliche Erscheinung, Brillenträgerin. Hinweise: 05331 / 933-0.

