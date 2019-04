POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.04.2019. Streitigkeiten eskalierten offensichtlich in Peine.

Polizei Salzgitter

Heute Vormittag gegen 08:45 Uhr soll es in Peine in der Gunzelinstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau gekommen sein.

Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Nach ihren Angaben soll eine Frau zunächst von einem Mann geschlagen und im weiteren Verlauf in ein Fahrzeug gezerrt worden sein. Die Frau sei in Begleitung eines Kleinkindes gewesen. Alle Personen sollen schließlich in einem Fahrzeug davongefahren sein. Es kann derzeit nicht gesagt werden, was der Grund dieser Auseinandersetzung war. Die Polizei konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ausschließen, dass es zu einer Straftat gekommen war. Schnell am Einsatzort eingetroffene Polizeikräfte konnten das genannte Fahrzeug nicht mehr feststellen. Erst im Verlaufe von Fahndungsmaßnahmen sowie durchgeführten Ermittlungen konnte das Fahrzeug im Landkreis Wolfsburg zwischen Wolfsburg und Vorsfelde angetroffen werden.

Eine im Verlaufe des Tages durchgeführte Ermittlung der Polizei ergab, dass es sich offensichtlich um eine Eskalation eines Familienstreites gehandelt haben könnte. Die Polizei führt Ermittlungen durch und prüft, ob Verfahren eingeleitet werden müssen. Eine Straftat von erheblicher Bedeutung kann derzeit nicht bestätigt werden. Die Frau und das Kind konnten angetroffen werden.

