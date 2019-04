Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.04.2019. Täter zerkratzten in Salzgitter Bad einen hochwertigen Pkw.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Bad, Kniestedter Straße, 28.04.2019, 15:30-17:45 Uhr.

Die Täter zerkratzten an einem in der Kniestedter Straße abgestellten Porsche Panamera die Motorhaube sowie auf der linken Fahrzeugseite den vorderen Kotflügel sowie beide Türen. Die Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter der Rufnummer 05341/825-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell