Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 29. April 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Heiningen: Scheune auf dem Klostergut brennt nieder

Montag, 29.04.2019, gegen 10:15 Uhr

Am Montagmorgen gegen 10:15 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Scheune auf dem Gelände des Klostergutes in Heiningen in Brand. Das Feuer griff auch in Teilen auf ein angrenzendes Wohnhaus sowie auf eine weitere, ebenfalls angrenzende Scheune über. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein vollständiges Übergreifen des Feuers auf diese angrenzenden Gebäude verhindert werden. Die hauptsächlich brandbetroffene Scheune wurde erheblich beschädigt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Spezialisten der Polizei haben die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst zirka 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

