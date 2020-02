Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Einbruch in Speditionsfirma in Westerstede/Moorburg ++

Oldenburg (ots)

Am Sa., 15.02.2020, gg. 23:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen Einbruch auf dem Firmengelände einer Spedition in Westerstede, Zum Heerenberg, verübt. Auf dem Gelände öffneten sie mindestens 17 unverschlossene LKW-Anhänger und durchsuchten diese nach Diebsgut. Die Anhänger waren überwiegend mit Pflanzen, Gärtnereibedarf und Gastronomiezubehör beladen. Ob die Täter Beute machten, ist noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede (04488/833-0) zu melden.

