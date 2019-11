Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Sachschaden, Zeuge gesucht

Trier (ots)

Am Freitag, den 29.11.2019, gegen 15:40 Uhr, kam es in Trier, Nordallee, Fahrtrichtung Porta-Nigra, kurz hinter der Einmündung der Bruchhausenstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem silberfarbenen Pkw Ford Focus und einem hell-beigefarbenen Omnibus. Der Fahrer des Omnibusses entfernte sich nach kurzer Rücksprache mit dem beteiligten Pkw-Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Der vom Pkw-Fahrer erst am Folgetag bei der Polizei beanzeigte Unfall lässt hinsichtlich des genauen Unfallablaufes Fragen offen. Da sich am Unfallort ein weiterer Pkw-Fahrer als Unfallzeuge zur Verfügung stellen wollte, es allerdings versäumt worden ist, dessen Personalien zu notieren respektive dessen Fahrzeugkennzeichen, bittet die Polizei Trier diesen Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Trier, Tel. 0651-9779-3200, zu melden.

