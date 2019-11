Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Ayl (ots)

Am Freitag, dem 29.11.2019, gegen 13:30 Uhr, kam es in der Ortslage Ayl, in der Straße "An der Rundwies", zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus.

Offenbar während sich die Bewohnerin in dem Haus aufhielt, versuchten ein oder mehrere unbekannte Täter, die rückwärtige Terrassentür des Anwesens aufzuhebeln, ließen dann jedoch von ihrem Vorhaben ab.

In diesem Zusammenhang fahndet die Polizei nach einem hellblauen Kleinwagen mit deutschen Kfz-Kennzeichen, welcher im fraglichen Zeitpunkt in Tatortnähe in verdächtiger Weise abgestellt war.

Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise zur Tatausführung und / oder zu dem blauen Pkw geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter Tel. 06581/9155-0 zu melden.

