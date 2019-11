Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zwei Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeiinspektion Saarburg

Zerf/Irsch/Vierherrenborn (ots)

Am Freitag morgen, den 29.11.2019 ereigneten sich kurz nacheinander zwei Verkehrsunfälle, bei denen jeweils nur ein Fahrzeug beteiligt war. Zunächst wurden die Beamten gegen 06:30 Uhr auf die B 268 in Höhe der Abfahrt Baldringen gerufen. Dort rutschte ein PKW infolge zu hoher Geschwindigkeit im Kurvenbereich über den Fahrbahnrand hinweg in den Graben. Am Fahrzeug entstand Sachschaden, der 25-jährige Fahrer aus dem Kreis Trier-Saarburg blieb unverletzt. Der PKW musste durch einen hinzu gerufenen Abschlepper aus dem Graben gezogen werden.

Kurz danach wurde ein Verkehrsunfall auf der B407 zwischen Vierherrenborn und Irsch gemeldet. Auch hier verunglückte der PKW ohne Beteiligung eines zweiten Fahrzeuges. Die 19-jährige Fahranfängerin aus dem Kreis Trier-Saarburg befuhr die Straße mit vermutlich zu hoher Geschwindigkeit. Nach einer Kurve verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr einen kleinen Hang rechtsseitig der Fahrbahn hinauf. Der PKW überschlug sich im Anschluss und kam auf der Fahrbahn wieder auf den Rädern zum Stehen. Die Fahrerin verletzte sich glücklicherweise nur leicht, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Zur Bergung des Fahrzeuges musste die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden. Neben der Polizei Saarburg waren die Straßenmeistereien Saarburg und Hermeskeil mit je einem Fahrzeug im Einsatz. Weiterhin wurde auch hier ein Abschleppunternehmen zur Bergung hinzu gerufen, die Fahrzeugführerin wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

