Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Auto knallt gegen Mauer - Fahrer/in flüchtet!

Hoppstädten-Weiersbach (ots)

Am Mittwoch, 27.11.2019, kam es in den Abendstunden zu einem Verkehrsunfall in Hoppstädten-Weiersbach.

Um 20:47 Uhr meldet ein Zeuge, dass in der Brüchelstraße ein silberner Mazda gegen eine Mauer gefahren sei. Als der Zeuge zur Hilfe eilen will, stellt er fest, dass sich im Fahrzeug keine Person mehr befindet. Ein weiterer Zeuge teilt mit, dass er kurz nach dem Knall eine Person von dem verunfallten Fahrzeug weglaufen sah.

An dem Fahrzeug (Baujahr 2005) entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Mauer wurde leicht beschädigt.

Wer kann Hinweise, insbesondere zu der flüchtigen Person, geben? Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/9910 zu melden.

