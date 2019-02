POL-PDPS: Zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Polizeidirektion Pirmasens

Am frühen Samstagmorgen, zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr, brachen unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in Rumbach ein. Der oder die Täter stiegen über ein Fenster auf der Rückseite des Wohnhauses ein. Im Haus wurden mehrere Zimmer durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde steht im Augenblick noch nicht fest, da die Bewohner zum Zeitpunkt des Einbruchs abwesend waren. Am Einstiegsfenster und an einer Außentür richteten die Einbrecher Sachschaden in Höhe von ca. 750.- Euro an. Im Zusammenhang mit dem Einbruch könnte ein weiterer Wohnhauseinbruch in der Nachbarschaft stehen. Allerdings ist dieses Wohnhaus gegenwärtig unbewohnt und unmöbliert, so dass hier nichts gestohlen wurde.

