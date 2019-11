Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrskontrolle am sog. "Trier Tag"

Trier (ots)

Trier: Am Donnerstag, den 28. November 2019, wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Trier im Rahmen eines "Trier Tags" anlassbezogene und anlassunabhängige Verkehrskontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden ca. 50 Fahrzeuge kontrolliert. Zehn Fahrzeugführer wurden verwarnt, weil sie den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Gegen sieben Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, weil sie ein Mobiltelefon während der Fahrt nutzten. Weitere neun Fahrzeugführer wurden verwarnt, da sie gegen sonstige Pflichten wie beispielsweise Ladungssicherung verstießen. Sechs Fahrzeuge befanden sich nicht in einen ordnungsgemäßen Zustand und müssen erneut bei der Polizeiinspektion in Trier vorgeführt werden.

