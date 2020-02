Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Mehrere Verletzte nach Unfällen im Stadtgebiet +++

Oldenburg (ots)

Am Montag wurden bei Verkehrsunfällen im Oldenburger Stadtgebiet mehrere Radfahrer und eine Fußgängerin leicht verletzt.

Gegen 12 Uhr wurden die Beamten des Unfalldienstes zur Ofener Straße gerufen, nachdem es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fiat Transporter und einem 25-jährigen Fahrradfahrer gekommen war. Die 23 Jahre alte Fahrerin des Fiat wollte von der Ofener Straße nach rechts in die Auguststraße abbiegen und übersah dabei den Radfahrer, der auf dem Radweg in derselben Richtung unterwegs war. Bei der Kollision stürzte der 25-Jährige und wurde leicht verletzt. Das Fahrrad und der Transporter wurden beschädigt. (209844)

Um 16.10 Uhr wollte eine 88-jährige Frau mit ihrem Fahrrad vom Banater Weg kommend den Bürgerbuschweg überqueren, um in Richtung Pariser Straße weiterzufahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 64-jährigen Autofahrers, der mit seinem BMW den Bürgerbuschweg entlangfuhr. Die Rentnerin wurde von dem Fahrzeug erfasst, stürzte auf die Fahrbahn und wurde dabei verletzt. (209935)

Zu einem weiteren Unfall kam es um 18.20 Uhr an der Alexanderstraße. Der 50 Jahre alte Fahrer eines Renault Clio wollte von einem Grundstück auf die Fahrbahn der Alexanderstraße einbiegen. Beim Überqueren des Radwegs missachtete der 50-Jährige die Vorfahrt eines 18-jährigen Radfahrers, der auf dem - für ihn zugelassenen - linken Radweg in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Der Radfahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt. (210391)

Wenige Minuten später (18.30 Uhr) stürzte am Melkbrink ein 50-jähriger Radfahrer und verletzte sich dabei leicht. Nach bisherigen Ermittlungen war der Mann zuvor auf dem linken Gehweg des Melkbrink in Richtung Alexanderstraße gefahren. Als er nach links in die Rüthningstraße abbiegen wollte, schnitt er die Kurve und stieß gegen den VW Caddy eines 18-Jährigen, der aus der Rüthningstraße kommend in den Melkbrink einbiegen wollte. Beide Beteiligte machten gegenüber der Polizei unterschiedliche Angaben zur Unfallursache. Daher sucht die Polizei insbesondere zu diesem Unfall Zeugen. (210490)

Um 20.20 Uhr wurde schließlich an der Stedinger Straße eine 22-jährige Fußgängerin leicht verletzt. Die Frau wollte gemeinsam mit einem 21-jährigen Begleiter bei "Grün" zeigender Fußgängerampel in Höhe der Einmündung in die Hermannstraße die Fahrbahn der Stedinger Straße überqueren. Zeitgleich bog eine 51-jährige Autofahrerin aus Richtung Wüsting kommend nach links ab, um der Stedinger Straße in Richtung Bremer Straße zu folgen. Im Kreuzungsbereich wurden beide Fußgänger von dem Ford Focus der 51-Jährigen erfasst; die 22-Jährige wurde dabei zu Boden gestoßen und verletzt. (210766)

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei nimmt Zeugenhinweise jeweils unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen.

