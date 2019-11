Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeuge beobachtet Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck -vo. Stadt Einbeck, An der langen Gasse, Dienstag, 19. November 2019, 13.15 Uhr. Ein 30-jähriger Zeuge aus Einbeck beobachtete in der Straße An der langen Gasse, wie ein kleinerer Lkw Daimler beim Rückwärtsfahren zunächst gegen einen Zaun auf der rechten Straßenseite und anschließend auch noch gegen einen Zaun auf linken Fahrbahnseite fuhr. Dabei wurden nicht nur die Zäune sondern auch ein Zaunpfahl verbogen. Anschließend stieg ein Beifahrer aus dem Lkw und bog den Zaunpfahl wieder gerade. Auf ein Ansprechen des Zeugen auf die Beschädigungen meinte der Beifahrer nur, dass ja nichts passiert sei, stieg dann wieder in den Lkw ein, der sich dann vom Unfallort entfernte. Die Schadenshöhe an den Zäunen wird auf ca. 600,- Euro geschätzt. Zum Glück hatte sich der Zeuge das amtliche Göttinger Kennzeichen gemerkt, sodass die Polizei Einbeck die Ermittlungen zum Fahrzeugführer aufnehmen konnte.

