Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw gestreift

Uslar (ots)

(zi.)

Eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Kalefeld befuhr am 19.11.19, um 11:50 Uhr, die Straße Mühlentor in Richtung Alleestraße. In Höhe der Tankstelle musste sie hinter einem Pkw an der Lichtsignalanlage verkehrsbedingt warten. Beim Anfahren überholte sie ein Mopedfahrer mit Anhänger, der ihren Pkw streifte und sich dann über das Tankstellengelände in Richtung Wiesenstraße entfernte. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400,- Euro. Der Mopedfahrer trug eine graue Hose, evtl. Arbeitshose, das Moped war blau, der Anhänger silber. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, in Verbindung zu setzen.

