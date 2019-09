Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall mit verletztem Quadfahrer

Polizei sucht Zeugen nach unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Pforzheim (ots)

Am Freitag, gegen 21.20 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem Quad die Pforzheimer Straße aus Pforzheim kommend in Richtung Wurmberg. Auf Höhe der Einmündung Dachsteinstraße bog ein unbekanntes Fahrzeug, aus der Dachsteinstraße kommend, nach rechts in die Pforzheimer Straße ab. Der Quadfahrer wich dem einbiegenden Fahrzeug aus und kam dabei zum Sturz. Hierbei schleuderte sein Fahrzeug über die Fahrbahn und kam seitlich zum Liegen. Laut Zeugen gab es keinen direkten Zusammenstoß zwischen dem Quad und dem unbekannten Pkw. Der 41 Jahre alte Mann zog sich leichte Verletzungen zu, an dem Quad entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr weiter. Eine genaue Beschreibung des Fahrzeuges oder ein Kennzeichen konnten Zeugen nicht nennen. Vermutlich handelt es sich um einen silber-grauen Kombi, möglicherweise ein VW Passat. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich unter der Rufnummer 07041-96930 mit dem Polizeirevier Mühlacker in Verbindung zu setzen.

