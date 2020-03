Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten und Einbruch in Wochenendhaus

Waiblingen (ots)

Murrhardt: Unfallflucht

Ein geparkter Ford Focus wurde am Montag, zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr in der Fritz-Schweitzer-Straße von einem unbekannten Fahrzeug gestreift und beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern hatte sich der Unbekannte von der Unfallstelle unerlaubt entfernt. Der angerichtete Sachschaden wurde auf circa 400 Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Murrhardt, Telefon 07192/5313.

Welzheim: Unfallflucht

Zwischen Sonntag, 14:00 Uhr und Montag, 11:00 Uhr hat ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Görlitzer Straße einen geparkten Audi beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. An dem Audi war ein Sachschaden von circa 2.000 Euro entstanden. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Welzheim, Telefon 07182/92810.

Winnenden: Schnaps und Wein aus Wochenendhaus gestohlen

Ein unbekannter Täter ist zwischen Freitagabend und Samstagmorgen über das Dach in ein Wochenendhaus in der Steingrube in Höfen eingedrungen. Der Täter hatte ein Fenster im Giebel eingedrückt und anschließend Schränke durchsucht. Hierbei entwendete der Täter zwei Flaschen Schnaps und Wein im Wert von circa 50 Euro. Der angerichtete Sachschaden wurde auf circa 300 Euro beziffert.

Backnang: Kurzschluss an Herd

Aufgrund eines Kurschlusses an einem Herd ist es am Montag um 15:35 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einem Wohnhaus im Akazienweg gekommen. Zu einem offenen Feuer war es nicht gekommen. Außer an dem Herd war kein Sachschaden entstanden. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften, das DRK mit einem Rettungswagen und die Polizei mit zwei Streifen im Einsatz.

