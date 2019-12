Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Unbekannter dring in Haus ein

Salzbergen (ots)

Am gestrigen Montag gegen 22:30 Uhr ist eine unbekannte Person unerlaubt in ein Einfamilienhaus an der Bextener Straße in Salzbergen eingedrungen. Der Anwohner bemerkte einen fremden Pkw auf seinem Hof. Als er nach dem Rechten sah, flüchtete eine unbekannte Person aus seiner Diele und stieg als Beifahrer in den wartenden Pkw ein, welcher sich daraufhin entfernt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen, Tel. 05976/1088, zu melden.

