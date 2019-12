POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pressemeldung Stand 08:30 Uhr

Polizeipräsidium Aalen

Backnang: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Am Samstagabend gegen 22:50 Uhr befuhr eine 46-jährige BMW Fahrerin die Annonay-Straße aus Richtung Stadtmitte. In einer Rechtskurve kam sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Seat. Der 22-jährige Seat Fahrer, sowie seine 20-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 25.000 Euro.

Fellbach: Rauchentwicklung in Hotel

Sonntagnacht gegen 01:30 Uhr kam es in der Küche eines Hotels in Fellbach zu einer Rauchentwicklung. Grund hierfür dürfte Fett gewesen sein, welches in die Flamme des Gasherdes getropft war. 22 Hotelgäste wurden durch Angestellte des Hotels unverletzt nach draußen gebracht. Die Feuerwehr Fellbach war mit 18 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz.

Winnenden: Presseaufruf nach Sachbeschädigung

Im Zeitraum vom 29.November., 20:00 Uhr bis 30.November, 08:30 Uhr wurde in der Eugenstraße auf einem Parkplatz ein Motorroller umgeworfen und dadurch beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195-6940 zu melden.

