Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall - Vorfahrt missachtet

Am Freitag gegen 16:30 Uhr bog ein 89-jähriger Autofahrer mit seinem PKW Ford von der Heimbacher Gasse in die Stuttgarter Straße in Richtung Teurershof ab. Beim Abbiegen missachtete er die Vorfahrt eines 67-Jährigen, der mit seinem PKW Opel auf der Stuttgarter Straße fuhr. Es kam zur Kollision wobei ein Schaden von etwa 4.000 Euro entstand.

Stimpfach - Unfallflüchtigen LKW gesucht

Am Freitag gegen 17:40 Uhr befuhr ein Reisebus die Straße von Alexandersreut in Richtung Weipertshofen. Ihm kam ein Sattelzug mit Auflieger entgegen und beide Fahrzeuge streiften sich an den Außenspiegeln. Der Spiegel vom Reisbus fiel dadurch ab und beschädigte noch einen nachfolgenden VW Passat. Der Fahrer des Sattelzugs setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten in Richtung Weipertshofen fort. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Die Sattelzugmaschine war vollständig in weißer Farbe lackiert und der Auflieger hatte einen Planenaufbau. Personen, die Hinweise zu dem geflüchteten Sattelzug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951/4800 in Verbindung zu setzen.

Oberrot - Vorfahrt im Kreisverkehr missachtet

Am Freitag gegen 18:45 Uhr befuhr eine 39-Jährige mit ihrem PKW Audi den Kreisverkehr in Oberrot, als ein 31-Jähriger mit seinem PKW Nissan in den Kreisverkehr einfuhr, ohne die Vorfahrt der 39-Jährigen zu beachten. Durch die anschließende Kollision entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro.

