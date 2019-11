Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen-Bittenfeld: Zwei Wohnungseinbrüche

Waiblingen (ots)

Gleich zwei Wohnungseinbrüche wurden am Freitag bei der Polizei angezeigt. Zwischen Donnerstagabend, 21:10 Uhr und Freitagmorgen, 10 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Gotenstraße ein und durchsuchten anschließend den kompletten Wohnbereich. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Ebenfalls eingebrochen wurde am Freitag in der Zeit zwischen 6:10 Uhr und 12:25 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Bachstraße. Auch hier durchsuchten die Einbrecher alle Räumlichkeiten nach Diebesgut, wobei ebenfalls unklar ist, ob etwas entwendet wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden in beiden Fällen an den Polizeiposten Waiblingen-Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell