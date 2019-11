Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Gemeindehaus & Drogenhändler ertappt

Landkreis Schwäbisch Hall (ots)

Crailsheim: Einbruch in Gemeindehaus

Zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr und Freitagmorgen, 9 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in das Kreuzberg-Gemeindehaus in der Kurt-Schumacher-Straße ein. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Drogenhändler ertappt

Zwei Männer aus dem Landkreis Schwäbisch Hall gerieten ins Visier der Kriminalpolizei, nachdem sich der konkrete Verdacht ergeben hatte, dass beide mit Betäubungsmitteln, auch über einen Online-Shop, handelten. Die Kriminalpolizei konnte über die Staatsanwaltschaft Heilbronn Durchsuchungsbeschlüsse erwirken, die am gestrigen Donnerstag vollzogen wurden. Im Ladengeschäft des 27-jährigen Tatverdächtigen wurden Cannabisprodukte aufgefunden und sichergestellt, die nun auf ihren Wirkstoffgehalt untersucht werden müssen. Ferner wurden in der Wohnung eines 39 Jahre alten Mannes Cannabis- und Amphetaminprodukte beschlagnahmt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

