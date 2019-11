Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen-Beinstein: Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Waiblingen (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine 26 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen, gegen 9 Uhr im Brunnenweg. Die junge Frau fuhr den abschüssigen Brunnenweg in Richtung Kleinheppacherstraße entlang. Auf der regennassen Fahrbahn rutschte ihr im Bereich einer scharfen Rechtskurve das Hinterrad weg und sie stürzte. Anschließend prallte sie mit einem entgegenkommenden Ford eines 72 Jahre alten Autofahrers zusammen. Die Frau, die ohne Helm unterwegs war, wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Der entstandene Sachschaden beträgt knapp 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell