Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Kempen-Tönisberg (ots)

Unbekannte Täter erbeuten goldene Uhr und Schmuck.

Die unbekannten Täter hebelten am Freitag, dem 25.10.2019 zwischen 17:05 und 22:45 Uhr an einem freistehenden Einfamilienhaus in Tönisberg am Feldweg eine Balkontüre auf und stahlen neben einer goldenen Armbanduhr noch diverse silberne und goldene Armbänder und Ringe. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (1274)

