Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen/Willich: Erneut Anrufe falscher Polizeibeamter

Viersen/Willich (ots)

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei erneut vor falschen Polizeibeamten, die mit der bekannten Betrugsmasche versuchen, Seniorinnen und Senioren um ihr Erspartes zu bringen. Am gestrigen Donnerstag wurden der Polizei insgesamt 11 solcher Anrufe angezeigt. "Hier ist die Polizei, machen Sie schnell alle Fenster und Türen zu...!" So und in anderen Varianten begann oft das Gespräch, bei dem die Betrüger die Angerufenen verunsichern und unter Druck setzten wollen. In allen jetzt angezeigten Fällen fielen die meist älteren Menschen nicht auf den Betrugsversuch herein! Die Polizei rät erneut: Wir rufen Sie nicht zu Hause an, machen Ihnen keine Angst und stellen auch nicht Ihre Wertsachen sicher! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Händigen Sie niemals Geld oder Wertsachen an Fremde aus! /wg (1271)

