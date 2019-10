Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Korrekturen: Einbruch in Gaststätte und Bilanz Sondereinsatz

Brüggen/Kreis Viersen (ots)

Leider ist uns in unseren Meldungen 1267 und 1268 jeweils ein Fehler bei den Wochentagen unterlaufen.

Der Einbruch in die Gaststätte in Brüggen war am Donnerstag zwischen Mitternacht und Donnerstagvormittag.

Der Sondereinsatz fand am heutigen Donnerstag und nicht am Mittwoch statt.

Wir bitten das Versehen zu entschuldigen.

