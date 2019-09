Polizei Essen

POL-E: Essen: Überfall auf Kiosk am Katernberger Markt - Polizei sucht nach Räuber

Essen (ots)

45327 E.-Katernberg: Ein Unbekannter hat am Donnerstag, 26. September, einen Kiosk am Katernberger Markt überfallen. Gegen 22.20 Uhr trat ein maskierter Mann vor das Verkaufsfenster des Kiosks und forderte den 46-jährigen Mitarbeiter auf, ihm Geld herauszugeben. Dabei bedrohte er den 46-Jährigen mit einer Schusswaffe. Noch bevor der Mitarbeiter reagieren konnte, kletterte der Räuber durch das Verkaufsfenster und griff den 46-Jährigen an. Im Innenraum des Kiosks kam es zu einer Rangelei zwischen den beiden Männern, bis der Räuber schließlich aufgab und den Verkaufsraum durch die Tür verließ. Anschließend floh der Unbekannte ohne Beute auf einem Fahrrad in Richtung Ottenkampshof. Der Kiosk-Mitarbeiter blieb unverletzt. Der Flüchtige ist etwa 1,80 Meter groß und war dunkel gekleidet. Bei der Tat trug er eine dunkle Sturmhaube, Handschuhe und helle Turnschuhe mit einer auffällig weißen Sohle. Eine Fahndung im Nahbereich blieb erfolglos. Deshalb hofft die Polizei nun auf Zeugenhinweise zu dem flüchtigen Räuber. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 31 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell